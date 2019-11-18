Дубилет хочет объединить все правительственные call-центры в один

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует объединить более 50 различных правительственных call-центров в один. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.
По его словам, при этом будет меняться система мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше.
Так, добавил Дубилет, в ближайшее время власти запустят поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенджеры, как в Монобанке. Поскольку так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет.
Он также отметил, что для операторов будут создаваться удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева.
Кстати, добавил Дубилет, недавно правительство повысило service level правительственного call-центра вдвое только за счет правильного штатного расписания, без увеличения количества операторов.
Напомним, что ранее Кабмин начал внедрение Google-инструментов. Google предоставил украинскому правительству тысячу бесплатных аккаунтов. Дубилет рассчитывает, что депутатам особенно пригодятся Google Docs, Spreadsheet и Google Forms.
Также сообщалось, что в Госстате проведут масштабное сокращение штата. Министр Дмитрий Дубилет объяснил массовые сокращения в статистическом ведомстве стремлением "перезапустить экономику Украины".