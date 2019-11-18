Дубилет хочет объединить все правительственные call-центры в один

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет планирует объединить более 50 различных правительственных call-центров в один. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает Корреспондент.net.

Сейчас мы стартуем пилот, чтобы забрать на себя коммуникации министерства социальной политики, Офиса Президента и таможни. Затем в течение года заберем в единый центр все остальное. Для этого я уговорил уйти из бизнеса мою бывшую коллегу по Fintech Band Юлию Гусеву, которая собаку съела на создании колл-центров в банках,

- написал Дубилет.

По его словам, при этом будет меняться система мотивации операторов так, чтобы они помогали гражданам сразу на своем уровне, а не просто передавали запросы дальше.

Так, добавил Дубилет, в ближайшее время власти запустят поддержку не только по телефону или по почте, но и через мессенджеры, как в Монобанке. Поскольку так падает стоимость обработки одного обращения, а качество растет.

Например, сейчас в центральном call-центре Кабмина стоимость одного обращения в 3-5 раз дороже, чем в монобанк. При том, что зарплаты у операторов невозможно низкие,

- подчеркнул министр.

Он также отметил, что для операторов будут создаваться удаленные рабочие места, чтобы они могли работать из регионов, а не только из дорогого Киева.

Кстати, добавил Дубилет, недавно правительство повысило service level правительственного call-центра вдвое только за счет правильного штатного расписания, без увеличения количества операторов.

В общем, этот список можно продолжать долго. Работа операционных центров - это целая наука. Выходцы из бизнеса знают ее хорошо. Теперь будем использовать этот опыт и для государственных структур,

- написал чиновник.

Напомним, что ранее Кабмин начал внедрение Google-инструментов. Google предоставил украинскому правительству тысячу бесплатных аккаунтов. Дубилет рассчитывает, что депутатам особенно пригодятся Google Docs, Spreadsheet и Google Forms.

Также сообщалось, что в Госстате проведут масштабное сокращение штата. Министр Дмитрий Дубилет объяснил массовые сокращения в статистическом ведомстве стремлением "перезапустить экономику Украины".