Украина собирается строить город на Луне (видео)

Украина объявила о намерении построить город на Луне. Первым шагом для реализации проекта станет сборка перелетающих посадочных аппаратов, презентованных КБ «Южное» на выставке Dubai Airshow 2019.

В годы СССР ведущее предприятие космической отрасли Украины разработало ракеты «Сатана», «Зенит», «Космос». Сейчас на заводе изготавливаются части для сборки первой ступени американского «Антареса».

Макет лунного посадочного модуля сделан силами конструкторского бюро с использованием аддитивных технологий в масштабе 1:5. Модуль предназначен для изучения лунного грунта и доставки на поверхность груза весом до 150 кг. Устройство, способное совершить трехкратный перелет, открывает новые возможности для поиска полезных ископаемых на спутнике Земли.

Презентация дополнена ярким трехмерными видео, в котором показаны предполагаемая трасса полета, вид аппарата, процесс прилунения и взятия проб. В конце говорится, что созданный модуль положит начало строительству лунного города.