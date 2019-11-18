Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины.

Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша,

- говорится в сообщении.

Саакашвили просил признать незаконными действия правоохранительных органов от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении его в Польшу. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней,

- добавили в пресс-службе.

Напомним, 29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвиливернулся в Украину.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Также Главная военная прокуратура заявила, что расследует выдворение из Украины Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.