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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Категория: Новости / Политика

Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как отмечается, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины.

Верховный суд признал законными действия субъектов властных полномочий по реадмиссии Саакашвили в Республику Польша,
- говорится в сообщении.

 

Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Саакашвили просил признать незаконными действия правоохранительных органов от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении его в Польшу. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано.

Постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит. Решение принято во время судебного заседания 19 ноября 2019. Полный текст постановления будет изготовлен в течение пяти дней,
- добавили в пресс-службе.

 

Напомним, 29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвиливернулся в Украину.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Также Главная военная прокуратура заявила, что расследует выдворение из Украины Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.



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