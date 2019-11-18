Верховный суд признал законной высылку Саакашвили в Польшу в 2018 году

Верховный суд Украины признал законной высылку Михаила Саакашвили в Польшу в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Как отмечается, суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу Саакашвили по делу по его иску к Администрации Государственной пограничной службы Украины, Государственной миграционной службы Украины, Министерству внутренних дел Украины.
Саакашвили просил признать незаконными действия правоохранительных органов от 12 февраля 2018 по выполнению решения о возвращении его в Польшу. Верховный суд оставил в силе решение судов предыдущих инстанций, которыми истцу было отказано.
Напомним, 29 мая экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвиливернулся в Украину.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство, отменив указ своего предшественника Петра Порошенко. Также Главная военная прокуратура заявила, что расследует выдворение из Украины Михаила Саакашвили в феврале 2018 года.