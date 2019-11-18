Пенсионный фонд будет автоматически получать данные о смерти людей

Министерство юстиции и Пенсионный фонд запустили обмен данными из реестров через автоматическую электронную систему «Трембита», сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

После внедрения новой системы обмен данными будет происходить быстрее и прямого участия сотрудников ведомств. Так Пенсионный фонд сможет быстрее получать данные о смерти лиц, выделять социальную помощь на похороны и прекращать выплату пенсий умершим.

Процесс обмена будет защищен электронными печатями и шифрованием данных.

Внедрение национальной платформы обмена данными является важным шагом на пути к цифровизации государства и улучшения системы государственного управления. Сегодня же мы представляем автоматический обмен данными с Пенсионным фондом, который сделает невозможным любые махинации с пенсиями умерших людей,

— отметил Министр юстиции Украины Денис Малюська.

До недавнего времени обмен данными происходил в ручном режиме и процесс мог занимать до десяти рабочих дней. В Минцифре считают, что новая система поможет избежать технических ошибок и разного рода махинаций с пенсиями умерших людей.