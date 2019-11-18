АМПУ потребует от России 1,24 млрд грн компенсации за имущество в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству России о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории Автономной Республики Крым.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.
"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн", — подчеркнули в администрации.
Таким образом, до конца 2019 года АМПУ планирует направить в правительство РФ соответствующее письменное уведомление с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма, в соответствии с Соглашением между Кабмином Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое действует от 1998 года.
Указано, что интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, имеющая опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.
Напомним, 16 марта 2014 года был проведен референдум о присоединении Крыма к России, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ.