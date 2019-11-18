АМПУ потребует от России 1,24 млрд грн компенсации за имущество в портах Крыма

Администрация морских портов Украины (АМПУ) готовит требование к правительству России о выплате компенсации убытков, понесенных вследствие временной оккупации территории Автономной Республики Крым.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу АМПУ.

"Стоимость государственного имущества, которое было закреплено за филиалами АМПУ и незаконно присвоено самопровозглашенной властью Крыма, составляет более 1,24 млрд грн", — подчеркнули в администрации.

Перед этим АМПУ предоставила информацию о собственных активах на полуострове Министерству юстиции Украины, которое подавало общий иск в Европейский суд по правам человека.

В этот раз мы используем положения Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Первый шаг — это направление требований о компенсации убытков непосредственно правительству РФ. Если в течение полугода мы не получим ответа, это дело перейдет на рассмотрение в международный арбитраж,

— подчеркнул руководитель АМПУ Райвис Вецкаганс.

Таким образом, до конца 2019 года АМПУ планирует направить в правительство РФ соответствующее письменное уведомление с требованием урегулировать спор по возмещению инвестиционных потерь в связи с экспроприацией активов АМПУ на временно оккупированной территории Крыма, в соответствии с Соглашением между Кабмином Украины и правительством России о поощрении и взаимной защите инвестиций, которое действует от 1998 года.

Указано, что интересы АМПУ в споре с Россией будет представлять юридическая компания Covington & Burling LLP, имеющая опыт защиты интересов субъектов хозяйствования в международных публично-правовых арбитражных институтах.

Подчеркиваем, то обстоятельство, что ГП "АМПУ" судится относительно временно неподконтрольных активов на территории полуострова, никоим образом не означает, что предприятие соглашается с существованием каких-либо правовых оснований для оккупации и аннексии Крыма, который остается территорией Украины,—

отметили на предприятии.

Напомним, 16 марта 2014 года был проведен референдум о присоединении Крыма к России, на основании результатов которого 17 марта в одностороннем порядке была провозглашена независимая Республика Крым, 18 марта подписавшая с Россией договор о вхождении в состав РФ.