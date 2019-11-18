Официально опубликован закон о запрете ограничивать проход к пляжам

Закон о свободном доступе к побережью морей, рек и других водоемов № 233-IX опубликован в официальном парламентском издании "Голос Украины", передает 112.ua.

Документ позволяет ограничивать доступ граждан к водоемам, если речь идет о землях охранных зон, зонах санитарной охраны, санитарно-защитных зонах и зонах особого режима использования земель, а также об участках, на которых расположены гидротехнические сооружения, объекты повышенной опасности, объекты природно-заповедного фонда и культурного наследия, пансионаты, санатории и другие лечебно-оздоровительные учреждения, детские лагеря с документами на деятельность.

В любых других случаях нельзя запрещать купаться, плавать на лодках, заниматься рыбалкой, днем - причаливать к берегу.

Если человек или организация не пускают на побережье или берут деньги за доступ к побережью, это основание для суда прекратить право пользования земельным участком на побережье.

На побережье нельзя строить заборы или другие подобные конструкции. Владелец должен их демонтировать в течение 10 дней после получения письменного требования местной госадминистрации или исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета. Если владелец этого не сделает, соответствующие органы принимают решение о демонтаже, а оплатит это все равно владелец сооружения (если непонятно, кто владелец, оплатит тот, кто использует землю).

В Админкодексе предусмотрели штрафы за нарушения: 3400-6800 грн для лица и 6800-11 900 грн для чиновника за ограничение безвозмездного беспрепятственного доступа граждан к побережью водоема.

При повторном нарушении - 6800-11 900 грн для лица и 11 900-17 000 грн для чиновника.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования и будет введен в действие через три месяца. В течение этого времени нужно демонтировать конструкции, которые препятствуют доступу граждан к побережью морей, рек, водоемов и островов.

Напомним, Верховная Рада поддержала этот законопроект за основу в феврале 2015 года. В целом документ был принят только парламентом IX созыва в конце октября 2019 года.