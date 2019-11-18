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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Украина недосчиталась $35 млн военной помощи США - LA Times

Категория: Новости / Политика

Украина недосчиталась $35 млн военной помощи США - LA Times

Более $35 млн из примерно $400 млн помощи Украине, которую президент Дональд Трамп заблокировал, не было передано стране, пишет Los Angeles Times.

Вместо этого, согласно документу о расходах Пентагона, который оказался в распоряжении издания, оборонное финансирование для Украины остается на счетах в США, и "непонятно", почему деньги не были перечислены.

Год назад Конгресс одобрил $250 млн помощи от Пентагона и еще $141 млн со стороны Госдепартамента. Финансовый год истекал 30 сентября 2019-го, и, зная, что такие средства не могут быть выделены за короткое время, Конгресс дал Пентагону дополнительный год, чтобы предоставить свою часть помощи. Однако чиновники Пентагона заявили, что расходы будут распределены в течение нескольких недель.

В итоге $35,2 млн, предназначенных на гранатометы, безопасную связь и боевые корабли для ВМС Украины, не ушли из Казначейства США, согласно документам, отслеживающим расходы Пентагона.

Демократы требуют ответа от Пентагона о том, почему спустя почти два месяца после окончания финансового года эта часть помощи Украине все еще выделена. В понедельник, 18 ноября, демократы в комитетах Сената по обороне обратились к министру обороны Марку Эсперу по поводу важности этой помощи.

 


Источник: LIGA.net



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