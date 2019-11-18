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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Столтенберг: НАТО не допустит повторения "крымского сценария" в странах альянса

Категория: Новости / Политика

Столтенберг: НАТО не допустит повторения "крымского сценария" в странах альянса

НАТО не допустит повторения "крымского сценария" на территориях стран альянса, заявил генсек организации Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в испанской газете "Паис", передает "Интерфакс-Украина".

 

 

Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, безо всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО. Это ясный сигнал. Если какой-либо член НАТО подвергнется нападению, ответит весь альянс,
- сказал он.

По мнению Столтенберга, в рамках НАТО необходимо сотрудничество как на европейском, так и на трансатлантическом уровнях.

Мы не можем выбирать между трансатлантическим единством и европейским единством, мы нуждаемся в обоих. Любая попытка дистанцировать Европу от Северной Америки не только ослабит НАТО, но и разделит Европу,
- сказал генсек НАТО.

ЕС - это мощный инструмент для установления мира, стабильности и процветания. Но ЕС не способен заменить НАТО,
- полагает он.

Я хотел бы обратить внимание тех, кто выражает скептицизм по поводу будущего НАТО, например, президента Франции Эмманюэля Макрона, что НАТО проявляет гибкость и жизнеспособность, альянс важен для нашей безопасности. ЕС важен, но он не может защитить Европу,
- отметил Столтенберг.

НАТО продолжает жить и сохраняет мир на протяжении 70 лет, и мы продолжим в таком же духе на протяжении многих десятилетий вперед,
- заключил он.

 



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