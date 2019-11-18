ГБР обнародовало перечень дел, в которых фигурирует Порошенко

Государственное бюро расследований обнародовало перечень из 13 дел, в которых фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Так, ГБР осуществляет досудебное расследование по 13 уголовным производствам, участником которых является Порошенко:

1. Переход украинских кораблей через Керченский пролив, повлекший эскалацию конфликта с Российской Федерацией, введение военного положения на территории Украины с целью возможной узурпации власти;

2. Захват государственной власти и подделка при этом официальных документов при внесении представления на назначение Премьер-министра Украины при отсутствии коалиции в Верховной Раде Украины;

3. Предполагаемая потеря материальных носителей секретной информации, содержащих государственную тайну (ситуативная комната);

4. Незаконная переправка через государственную границу Украины с использованием заведомо поддельных документов (Мальдивы);

5. Незаконное задержание М.Саакашвили и незаконное перемещение его за пределы территории Украины в Республику Польша;

6. Организация и незаконная переправка Н.Чауса через государственную границу Украины в Республику Молдова;

7. Отмена решения председателя Первомайской райгосадминистрации Николаевской области относительно зачисления земельного участка в пределах территории Ленинского сельского совета к землям запаса государственной собственности;

8. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, при продаже ЧАО "Завод "Кузница на Рыбацком";

9. Уклонение от уплаты налогов и дальнейшая легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, во время сделки по купле-продаже ООО "Телеканал "Прямой";

10. Противоправное завладение имуществом базы отдыха "Ивашка" Украинского общества слепых должностными лицами ООО "Союз-Инвест";

11. Неправомерное влияние на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в период марта-мая 2019 года: проведение конкурса в короткие сроки и постановление возможно незаконных решений об изменении порядка проведения конкурса;

12. Злоупотребление служебным положением и вмешательство в деятельность судей судов Украины путем несвоевременного назначения их на должность, повлекшее тяжкие последствия в виде безосновательной выплаты средств из Государственного бюджета Украины на выплату им заработной платы;

13. Вмешательство в деятельность судей Окружного административного суда г. Киев со стороны Президента Украины, членов СНБО относительно решения об отмене национализации "Приват Банка".

По информации ГБР, во время досудебного расследования допрошены 562 свидетелей, направлен 431 запрос, получено 205 временных доступов к вещам и документам. Кроме того, направлено 20 запросов о международной помощи.

Напомним, пятый Президент Украины Петр Порошенко 20 раз не являлся на допросы в Государственное бюро расследований.