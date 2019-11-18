В Одессе бездомных планируют лечить в отдельной больнице

В Одессе во время открытия очередной амбулатории в Суворовском районе мэр города Геннадий Труханов подчеркнул, что проводится работа по открытию централизованного медицинского приемного пункта-больницы для бездомных людей.

Все жители Одессы, в число которых подпадают и бездомные, имеют право на получение медицинских услуг и таковая им обязательно будет оказываться.

Однако пока весь процесс лечения людей, проживающих в условиях улиц города, осуществляется в обычной горбольнице. После приема бездомного отделение обязательно проходит дезинфекцию, дабы предотвратить распространение заболеваний, которыми такой человек может болеть или быть носителем возбудителей.

Именно поэтому созрел вопрос создания отдельного комплекса для проведения стационарного лечения бездомных лиц.

Медикам, работающим с бездомными, будет выплачиваться доплата за особенность условий труда, за риск, которому данные медработники подвергаются.

Пункт будет находиться отдельно, без привязки к какой-то горбольнице.

Пока что бездомных на лечение отправляют в ГКБ №1 (Еврейская) или в ГКБ №11.