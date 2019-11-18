Фонд соцстрахования приостановил выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования приостанавливает перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, так как выделенные на это средства иссякли. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу фонда.

Директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков объясняет:

По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждому из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019, принятом Кабинетом министров.

По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет.

Постановление №16 "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год" принято Кабмином 16.01.2019. Общие расходы Фонда на текущий год были запланированы в размере 23,26 млрд гривен, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд гривен, из которых 12,535 млрд грн – на материальное обеспечение.

По состоянию на 20 ноября общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

Ситуация недопустимая, фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством социальной политики, которое как орган государственного надзора за Фондом может по согласованию с Министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина,

– говорит Баженков.

Проект изменений наработан. Надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только Кабинет министров примет изменения, выплаты будут возобновлены,

– уверяет он.

По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.

Баженков отмечает, что бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и "был искусственно занижен по расходам".

Средства на больничные и декретные были заложены на уровне 2018 года, без учета роста средней заработной платы. Вместе со снижением в предыдущие периоды в целом на 5,1% доли ЕСВ, которая направляется в бюджет Фонда, это привело к задержкам с выплатой материального обеспечения и, на сегодняшний день, вынужденной полной остановки выплат по этому направлению,

– говорит руководитель Фонда.

Осуществление страховых выплат, а также финансирование медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц Фонд осуществляет в штатном режиме.