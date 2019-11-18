Фонд соцстрахования приостановил выплаты больничных и декретных

Фонд социального страхования приостанавливает перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам, так как выделенные на это средства иссякли. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-службу фонда.
Директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков объясняет:
По направлению материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет.
По состоянию на 20 ноября общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.
По общеобязательному государственному социальному страхованию в связи с временной потерей трудоспособности предоставляются следующие виды материального обеспечения: пособие по временной нетрудоспособности (включая уход за больным ребенком), пособие по беременности и родам и пособие на погребение.
Баженков отмечает, что бюджет Фонда на текущий год подавался на утверждение Кабмина бывшим руководством Министерства социальной политики и "был искусственно занижен по расходам".
Осуществление страховых выплат, а также финансирование медицинских и социальных услуг для пострадавших на производстве и реабилитационного лечения для застрахованных лиц Фонд осуществляет в штатном режиме.