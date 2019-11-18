Украинские военные заговорят по-английски

После того, как министр обороны заявил об отмене призыва в армию, украинских военных собрались обязать говорить на английском языке с целью повышения уровня общего образования в армии и людей на ключевых позициях в НАТО.
Об этом сообщила заместитель министра обороны Алина Фролова в интервью "Радио Свобода", передают "Українські Новини".
По словам замминистра, оно будет разложено на три компонента.
Фролова отметила, что на это будет выделено год или два, однако "крайне необходимо, чтобы люди на ключевых с точки зрения интеграции с НАТО позициях, хорошо владели английским языком".
"И третье - идея создания модульных или пилотных бригад, в которых полностью применены все принципы и стандарты НАТО. В этих бригадах, все военнослужащие также будут проходить обучение английскому языку", - добавила она.