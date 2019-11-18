Местные выборы в Украине пройдут осенью - Разумков

Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.

Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.

Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше,

Касается ли это Запорожской области, спикер не уточнил, сказав, что ему "тяжело сказать обо всей области, исходя из того количества населенных пунктов, которые есть в регионе".

- сказал Разумков.

Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20-21 ноября будет находиться с рабочей поездкой в ​​Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.