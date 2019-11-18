Местные выборы в Украине пройдут осенью - Разумков

Местные выборы в Украине пройдут осенью 2020 года, но не исключено, что на отдельных территориях они могут состояться раньше.
Об этом во время рабочей поездки в Запорожье сказал Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщает Укринформ.
Если мы говорим в целом о выборах, то они будут происходить после того, как закончится реформа децентрализации - это первое. Второе - после того, как будет принят так называемый избирательный кодекс. Если мы говорим о том, когда они пройдут, то это стопроцентно 2020 год, скорей всего, осень. Но не исключаю тот факт, что по отдельным территориям выборы могут быть и раньше,- сказал Разумков.
Отметим, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 20-21 ноября будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.