В Одессе впервые вышел на маршрут новый трехсекционный трамвай

В Одессе официально запустили самый длинный в Украине трамвай «Odissey Max», презентованный в середине сентября. Сегодня он стартовал по маршруту №26, который проходит от железнодорожного вокзала до 11-й станции Люстдорфской дороги. Теперь новый трехсекционный трамвай будет постоянно курсировать в этом направлении, сообщает «МЕТРОНОМ».

Длина трамвая - 30 метров, в салоне - 62 комфортных сидения, общая вместимость до 300 человек. Есть места для людей с ограниченными возможностями и пассажиров с детскими колясками. Потратили на покупку такого транспорта 18 миллионов гривен. Его получили в виде «полуготовых» корпусов с электронной системой управления и собрали 42 дня в вагоноремонтных мастерских КП «Одесгорэлектротранс».

Вагон имеет три секции: средняя часть имеет низкую ступеньку для посадки пассажиров с инвалидностью. Также он имеет мощное внешнее и внутреннее освещение. Предварительные испытания прошли успешно - «Odissey Max» очень экономичный, мощный и удобный в управлении,

- рассказывает детали Александр Коваль, заместитель директора по эксплуатации.

Известно, что трамвай закрепится за маршрутом №26, потому что он считается одним из самых перегруженных по количеству потока пассажиров.

Сами пассажиры отмечают, что именно на этот маршрут нужно было давно поставить большой трамвай, ведь утром на нём куда-то доехать весьма затруднительно.

Единственное, за что переживают пассажиры – это за «пунктуальность» трамвая. По их словам, очень часто на этом маршруте транспорт задерживается.

К слову, трамвай оборудован системой навигации, которая отслеживает его в реальном времени. Это значит, что задерживаться по маршруту транспорт не должен, а если и будет, то это будет видно в приложении или на электронном табло.

Добавим: в этом году вагоноремонтные мастерские планируют выпустить один простой «Odissey», а в 2020 ещё один «Odissey Max». В дальнейшем длинный трамвай может обслуживать магистральный маршрут «Север-Юг».