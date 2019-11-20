Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо, передает РБК-Украина.

Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни, - ред.) будут результаты расследования.

Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание,

Президент добавил, что расследовать дела Майдана будут 52 следователя. Он также пообещал рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности тех, кто унижает погибших героев Украины, а также рассмотреть поправки в закон о ГБР.

- заявил он.

Усилить группу следователей. Объединить их. Я думаю, что они будут объединено работать и в ГБР, и в прокуратуре. Они объединятся. Там будет более 50... наверное, 52 человека. 25 плюс 27. То есть мы же хотим результатов,

- сказал он.

Отметим, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что с 21 ноября Генеральная прокуратура лишается функции досудебного расследования. Он отметил, что ГПУ передала ГБР практически все уголовные производства, в том числе дела Майдана.

Ни одно из этих дел не будет потеряно,

- заявил генпрокурор.

Рябошапка добавил, что юридически дела переданы, но физически остаются в прокуратуре. Он уточнил, что около 50 следователей будут расследовать дела Майдана.

Напомним, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.