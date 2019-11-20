Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо, передает РБК-Украина.
Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни, - ред.) будут результаты расследования.
Отметим, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что с 21 ноября Генеральная прокуратура лишается функции досудебного расследования. Он отметил, что ГПУ передала ГБР практически все уголовные производства, в том числе дела Майдана.
Рябошапка добавил, что юридически дела переданы, но физически остаются в прокуратуре. Он уточнил, что около 50 следователей будут расследовать дела Майдана.
Напомним, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.
Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.