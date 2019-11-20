 
Информация к новости
  • Просмотров: 85
  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Категория: Новости / Политика

Зеленский о делах Майдана: виновные обязательно должны получить наказание

Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо, передает РБК-Украина.

Зеленский надеется, что до 20 февраля (Дня героев Небесной сотни, - ред.) будут результаты расследования.

Семьи погибших и все общество должны обязательно получить ответы, а виновные обязательно получить наказание,
- заявил он.

Президент добавил, что расследовать дела Майдана будут 52 следователя. Он также пообещал рассмотреть возможность привлечения к уголовной ответственности тех, кто унижает погибших героев Украины, а также рассмотреть поправки в закон о ГБР.

Усилить группу следователей. Объединить их. Я думаю, что они будут объединено работать и в ГБР, и в прокуратуре. Они объединятся. Там будет более 50... наверное, 52 человека. 25 плюс 27. То есть мы же хотим результатов,
- сказал он.

 

Отметим, вчера генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что с 21 ноября Генеральная прокуратура лишается функции досудебного расследования. Он отметил, что ГПУ передала ГБР практически все уголовные производства, в том числе дела Майдана.

Ни одно из этих дел не будет потеряно,
- заявил генпрокурор.

Рябошапка добавил, что юридически дела переданы, но физически остаются в прокуратуре. Он уточнил, что около 50 следователей будут расследовать дела Майдана.

Напомним, что в ГПУ создали Департамент процессуального руководства по уголовным производств о преступлениях, совершенных на Майдане в 2013-2014 годах.

Также в центральном аппарате Государственного бюро расследований создано отдельное подразделение по делам Майдана.

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать