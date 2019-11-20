Международный валютный фонд требует от Украины принятия закона, который не позволит возвращать "проблемные" банки, в частности "ПриватБанк", их прежним владельцам. Об этом в комментарии агентству Reuters сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Виктор Новиков, передает издание #Буквы .

В сентябре текущего года Миссия Международного валютного фонда (МВФ) приступила к обсуждению новой трехлетней программы для Украины. Одним из требованием МВФ к Украине является внедрение в законодательство таких изменений, которые будут препятствовать возможному возвращению банков, которые были признаны неплатежеспособными, их бывшим владельцам.

Это касается, в том числе, и национализированного “ПриватБанка”. Ранее американские СМИ сообщали, что МВФ намерен задерживать транши для Украины до того момента, пока не убедится, что команда Президента Владимира Зеленского прилагает усилия для того, чтобы решить проблемы с экс-владельцем “ПриватБанка” Игорем Коломойским.

Новиков отметил, что проект закона, который будет препятствовать возвращению банков их бывшим владельцам, уже находится в разработке.

В настоящее время мы дорабатываем этот законопроект с участием экспертов МВФ,

— сказал он.

По его словам, документом предусматривается, что рассмотрением дел, связанных с неплатежеспособными банками, будет заниматься Верховный суд, что позволит ускорить судебные процессы.

Помимо этого, предлагается введение ограничения, согласно которому ни один суд не сможет запретить государству продавать активы неплатежеспособных банков, даже в тех случаях, когда неплатежеспособность впоследствии была признана незаконной. Вместо этого, по словам Новикова, государство могут обязать выплатить бывшим владельцам компенсацию.

Напомним, в декабре 2016 года Министерством финансов выкупило “ПриватБанк”. На данный момент в Хозяйственном суде Киева находится на рассмотрении иск экс-акционеров “ПриватБанка” Игоря Коломойского и Triantal Investments Ltd. о признании договора о выкупе банка Министерством финансов недействительным. Судебные дебаты были назначены на 17 октября текущего года, однако суд принял решение приостановить рассмотрение дела.

29 октября Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на форуме “RE:THINK Invest in Ukraine” в Мариуполе, заявил, что действующая власть не намерена возвращать “проблемные” банки, в частности “ПриватБанк”, их прежним владельцам.