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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

МИД КНР вызвал дипломата США, выразив решительный протест в связи с принятием Сенатом США законопроекта, связанного с протестами в Гонконге

Категория: Новости / Политика

МИД КНР вызвал дипломата США, выразив решительный протест в связи с принятием Сенатом США законопроекта, связанного с протестами в Гонконге

Заместитель министра иностранных дел КНР Ма Чжаосюй в среду, 20 ноября, вызвал временного поверенного в делах Посольства США в Китае Уильяма Кляйна с тем, чтобы сделать серьезное представление и выразить решительный протест в связи с принятием Сенатом США так называемого Законопроекта о правах человека и демократии в Сянгане (Гонконге), передает Russian.News.Cn.

 

Мы призываем американскую сторону немедленно принять эффективные меры для предотвращения становления данного законопроекта законом, немедленно прекратить вмешиваться в дела Сянгана и другие внутренние дела Китая. В противном случае Китай примет решительные контрмеры, и за все последствия будет отвечать американская сторона,
- сказал Ма Чжаосюй.

Принятие Сенатом США вышеупомянутого законопроекта является грубым вмешательством в дела Сянгана и другие внутренние дела Китая, серьезно нарушает международное право и основные принципы международных отношений, и Китай выступает категорически против этого, отметил Ма Чжаосюй.

Сянган является частью Китая, а дела Сянгана - это внутренние дела Китая, в которые недопустимо вмешательство никаких зарубежных властей или внешних сил, сказал Ма Чжаосюй.

Ма Чжаосюй подчеркнул, что китайское правительство обладает твердой решимостью защищать национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, придерживаться принципа "одно государство - два строя" и противостоять любым внешним силам, пытающимся вмешаться в дела Сянгана.

Китай со всей серьезностью предупреждает США, что любые попытки, направленные на подрывание процветания и стабильности в Сянгане или препятствие развития Китая, обречены на провал и в конечном итоге вредят самим себе,
- сказал Ма Чжаосюй.



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