Одесса: неделя за неделей 

Христианская Одесса

К 175-летию Свято-Архангело-Михайловского женского монастыря (ул. Успенская, 4) в Картинной галерее обители состоится открытие международной художественной выставки «Свет православия».

Выставка организована по итогам православного пленэра. На ней будут представлены картины известных художников, мастеров народного творчества Украины, Румынии, Литвы, Германии, Беларуси, Польши, Молдовы, которые пополнят собрание музея «Христианская Одесса» к его 15-летию.

Выставка откроется в четверг, 21 ноября, в престольный праздник Собора Архистратига Михаила в 15 часов.

Море акварели

В Одесском музее западного и восточного искусства (ул. Пушкинская, 9) открылась международная импреза «От моря до моря: акварель». В выставке приняли участие ведущие акварелисты Европы. Среди участников Анна Массиниса, Екатерина и Игорь Савва, Габриэль Маццари, Массимилиано Локко, Роберто Занґарелли (все Италия), Зифрид Иордан (Германия), Наталья Студенкова (Словакия). Кураторы вернисажа – члены Союза художников Украины, одесситы Анатолий и Галина Кравченко. Это первая в серии выставок, предшествующих масштабному проекту – биеннале «Море акварели», которая стартовала в 2016 году. Его базовой площадкой является Одесский музей западного и восточного искусства. Третья биеннале состоится осенью 2020 года.

Выставка экспонируется в Черном зале музея по 5 декабря.

Под управлением любви

В пятницу, 22 ноября, в зале 4City (ул. Канатная, 27/1) состоится музыкальный вечер, посвящённый 95-летию со дня рождения Булата Окуджавы «Надежды маленький оркестрик».

Существует целый мир Окуджавы, в котором отражена не только личная судьба автора, но и судьба времени. Мы здороваемся строчками Окуджавы, мы протягиваем ими руки друг к другу, мы поём их, когда нам плохо, или хорошо, или одиноко. И мы становимся лучше, чем есть на самом деле.

В этот вечер пойдет разговор о судьбе поэта, об его визитах в Одессу, о том, где в Одессе проходили его квартирники. Будут показаны архивные видеоматериалы и интервью с его участием. А главное, будут звучать его песни в исполнении камерного оркестра «Гармония».

Начало – в 19 часов.

Мистический орган

В пятницу, 22 ноября, в Одесской Кирхе (ул. Новосельского, 68) состоится последнее арт-шоу ноября – «При чём здесь Шекспир?»

В мерцании свечей, таинственной игре теней, света и музыки, в атмосфере органной мистики будет представлена новая программа, в которой соединятся бессмертная классика, современная музыка и визуальное искусство.

Мистику создают: Вероника Струк (орган), Елена и Иван Ергиевы (скрипка и баян), Анастасия Блоха и Антонина Левенчинская (сопрано), Богдан Панченко (баритон), Елизавета Матвеева (балет).

В программе: В. Шекспир, И.С. Бах, А. Моцарт, К. Сен-Cанс, Э. Григ, К. Глюк, П. И. Чайковский, А. Вивальди, Н. Паганини, К. Орф, А. Рубинштейн, Э. Л. Вебер, К. Дженкинс.

Начало в 19.30.

«Какая она, Женщина...»

В воскресенье, 24 ноября, в Доме-музее им. Н.К. Рериха состоится презентация новой книги рассказов известной одесской писательницы, журналистки Вероники Коваль «Женщина без макияжа». Понятно, что рассказы в книге – о женщинах. А почему «без макияжа»? Есть выражение «быть и казаться». При макияже женщины хотят «казаться». А «быть» им приходится всегда. Тогда и проявляется их истинная сущность. Такие они в книге – влюблённые и разочарованные, романтичные и с деловой хваткой, умные и «блондинки»…

Книга будет презентована в рамках авторского проекта В. Коваль «Дневные звёзды».

Начало в 14 часов.

Вход свободный.

В Доме Филатова

24 ноября состоится открытие музыкальной гостиной в Институте им. Академика В.П. Филатова (Французский бульвар, 49/51).

Выдающийся одесский офтальмолог Владимир Петрович Филатов был не только гениальным врачом, но художником-любителем и даже музыкантом. Филатов дружил со многими деятелями искусства своей эпохи, включая художника К. Костанди и композитора К. Данькевича, принимал участие в культурной жизни Одессы.

Предстоящее воскресенье станет днем возрождения старинной традиции салонного музицирования, которое так поддерживал и развивал академик Филатов. Специально для этого случая было отреставрировано и вновь зазвучит старинное концертное немецкое пианино Schwechten, на котором играл сам Филатов. Откроется музыкальная гостиная концертом испанской музыки La Siesta, в котором прозвучат произведения испанских композиторов и музыкальные сочинения на испанскую тематику.

Начало – в 15 часов.

«Юный виртуоз»

В среду, 27 ноября, в Детской музыкальной школе №1 (пер. Маяковского, 4/1) откроется I Международный фестиваль-конкурс исполнительского искусства «Юный виртуоз». Начало в 9.30.

В первый и во второй день пройдут конкурсные прослушивания в номинации «фортепиано». В третий день – конкурсные прослушивания в номинации «скрипка и виолончель».

Завершится фестиваль-конкурс исполнительского искусства 30 ноября награждением победителей и Гала-концертом.

Начало в 14 часов.

Куда приводит мечта?

27 ноября в Музее современного искусства Одессы (ул. Леонтовича, 5) состоится диалог со зрителем на тему «Куда упала тень от украинской «Мрїї»?

«Падающая тень «Мрії» на сады Джардини» – украинский проект на Венецианской биеннале 2019 года, вызвавший настоящую бурю эмоций: от искреннего восхищения и поддержки до бурного возмущения. До сих пор не утихают разговоры об этой ситуации. Проект «Открытой группы» наглядно показал проблемные узлы культурного ландшафта Украины. На встрече будут люди, которые имеют непосредственное отношение к проекту: Павел Ковач, Ксения Малых и куратор Екатерина Семенюк.

Обсуждение затронет болевые точки современного украинского общества: государство и национальная мечта, отношения с прошлым и будущим, что такое украинский художник и как возможно его общение с государственными структурами. Организатор встречи – Forum ZFD, международная организация, которая сотрудничает с гражданским обществом стран, находящихся в ситуации конфликта.

Начало – в 19 часов.

Вход свободный.