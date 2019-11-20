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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Комитет Рады по свободе слова требует от СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец"

Категория: Новости / История и общество

Комитет Рады по свободе слова требует от СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец"

Комитет Верховной Рады по свободе слова требует от Службы безопасности Украины проверить деятельность базы данных сайта "Миротворец". Об этом говорится в соответствующем обращении главы комитета, народного депутата от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Нестора Шуфрича на имя главы СБУ Ивана Баканова, сообщает 112.ua.

Стало известно, что на информационном ресурсе "Миротворец" содержатся персональные данные о политических деятелях, народных депутатах Украины 9-го и прошлых созывов, журналистов, других лиц,
– сказано в документе.

Там отмечено, что, согласно Закону Украины "О защите персональных данных", обработка данных о физическом лице без его согласия не допускается, кроме случаев, обозначенных Законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека, или если обработка персональных данных является необходимостью для защиты его жизненно важных интересов.

"Прошу Вам дать правовую оценку соответствующей ситуации, обеспечить объективную проверку деятельности интернет-сайта "Миротворец", в случае обнаружения нарушений принять необходимые меры. О результатах прошу проинформировать комитет", – сказано в письме Шуфрича.

Комитет Рады по свободе слова требует от СБУ проверить деятельность сайта "Миротворец"

Ранее мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призвала Верховную Раду инициировать закрытие сайта "Миротворец".



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