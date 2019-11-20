Кабмин выделил 250 миллионов на покупку судна для научных исследований Арктики

Кабинет министров на заседании 20 ноября выделил 252 млн грн на приобретение научного океанского судна ледового класса с целью возрождения океанского научного флота Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки, передает БизнесЦензор.

Ожидается, что соглашение о приобретении судна будет заключено до конца 2019 года, а в 2020 году состоится его первый выход в океан под украинским флагом.

Для нас это большая победа. Приобретение Украиной судна такого класса позволит нам быть более самостоятельными в исследовании Мирового океана, которое на равных с исследованиями космоса является сейчас одним из приоритетов мировой науки. Это новые возможности для наших ученых уже со следующего года. А еще это возможность строить более смелые стратегические планы исследований в Антарктиде и Арктике,

– отметила министр образования и науки Анна Новосад.

Глава Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий объяснил, что с конца ХХ века Украина не имела судов необходимого класса, которые позволили бы вести исследования в Мировом океане и оказывать поддержку антарктическим исследованиям на станции "Академик Вернадский".

Собственно сегодня почти 20 лет со времени последнего самостоятельного научного рейса Украины в Южном океане (2000-2001 годы). Для обслуживания нашей станции мы ежегодно фрахтуем иностранные суда, а морские исследования долгое время вообще не вели, только в прошлом году начали кое-что делать с борта рыболовных судов, которые естественно не являются полноценными "плавучими лабораториями,

– пояснил Дикий.

Покупка собственного судна и восстановление научных рейсов чрезвычайно усиливают наши научные возможности. Также мы сможем создавать логистические консорциумы со странами, которые имеют свои полярные станции, но не имеют собственного флота. И, кстати, будет очень символично к 25-летию нашей станции "Академик Вернадский" прийти на нее на собственном судне,

– рассказал директор научного центра.