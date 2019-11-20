Кабмин внес изменения в перечень стратегических предприятий

Кабинет министров на заседании 20 ноября внес изменения в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

По данным пресс-службы, в действующий перечнь из 321 стратегического предприятия правительственным решением включено еще четыре объекта:

– АО "Укрзализныця", поскольку это предприятие входит в реестр крупных налогоплательщиков и является естественным монополистом.

– ГП Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им. Я. Осадки, - отвечает критериям стратегических предприятий, доля продукции которых на общегосударственном рынке товаров имеет важное социально-экономическое значение.

– ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" - соответствует критерию стратегического предприятия, так как количество работающих сотрудников превышает 5000 человек, а также является крупным налогоплательщиком.

– ДСП Центральное предприятие по обращению с радиоактивными отходами - отвечает трем критериям стратегических предприятий, в частности: внесен в категорию гражданской обороны, является предприятием, контроль за деятельностью которых со стороны государства гарантирует защиту граждан от последствий влияния неконтролируемого изготовления, использования или реализации опасной продукции и является исполнителем общегосударственных целевых научно-технических программ и государственных заказов.

Также этим постановлением правительство исключило из перечня 39 объектов, из них:

– 4 объекта Минэкономразвития, деятельность которых не соответствует ни одному из критериев,

– 4 объекта, на базе которых образовано АО "Украинская железная дорога", которые прекращены как юридические лица,

– 31 объект Госкомтелерадио, реорганизованный путем присоединения к ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В Минэкономики отметили, что на сегодня законодательством не предусмотрен запрет на приватизацию предприятий, включенных в Перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины инициировало передачу в Фонд госимущества 339 предприятий для дальнейшей приватизации.

Как сообщалось, в проекте госбюджета-2020 ко второму чтению Кабмин увеличил план поступлений от приватизации с 5 до 12 млрд грн.