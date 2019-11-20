Милованов представил геопортал для борьбы с теневым оборотом земли

В Министерстве экономики представили геопортал, который сочетает в себе использование спутниковых данных и искусственного интеллекта для того, чтобы бороться с теневым оборотом земли. Его представил министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов во время презентации этого проекта, передает УНН.

Проект в себе сочетает использование спутниковых данных и искусственного интеллекта для того, чтобы бороться с теневым оборотом земли. С помощью спутниковых данных и Геокадастр мы можем найти проблемные вопросы и просто поехать и посмотреть, а не посылать инспекторов. Мы смотрим из космоса где что растет , проверяем где что есть зарегистрировано, если что не так - едем, проверяем. Геопортал открыт, там есть разные функциональные возможности. Система еще в таком состоянии, что мы ее просто тестируем. Но мы хотим, чтобы вы нам давали обратную связь прямо сейчас. Если какая-то функция вам нужна, то мы готовы, пока мы еще кодируем, меняться, и вам предоставлять эту функцию,

- сказал Тимофей Милованов.

Министр отметил, что с помощью портала можно будет осуществлять прозрачный мониторинг земель, смотреть статистику выращивания культур, а значит, и строить необходимую инфраструктуру, формировать конкурентную среду, исключать коррупционные схемы и строить цивилизованный рынок земли.

Как он работает. Летает спутник. В пикселях - десять квадратных метров. Эти данные бесплатны. Мы увидели эту картинку и знаем, что это - рапс. Но большинство различных культур 8 августа выглядят вот так - они все зеленые. Поэтому мы не можем по этой культуре сразу сказать, что здесь растет. Поэтому делается так: делают снимки той самой территории в апреле, мае ... октябре. и теперь у нас есть на каждый месяц. Это картинка, координаты к ней привлечены и время привлечено. Теперь мы должны придумать алгоритм, как эти данные превратить в то, чтобы у нас была карта, что там на самом деле растет и где конкретно. Как это делается: мы запускаем машину, которая едет по дороге и снимает слева и справа, что там на самом деле растет. А потом человек или алгоритм с этих уже кадров конкретных идентифицирует, что там растет. Это будет deep machine learning,

- отметил Тимофей Милованов.

Министр также предложил создать специальный проект, в котором люди будут делать селфи с пшеницей или рапсом, а затем прикреплять геопозицию. Таким образом, вся страна будет идентифицировать, что у нас растет, а в следующем году данные улучшатся.

Искусственный интеллект должен сдать экзамен на искусственный интеллект. Правильно ли он идентифицирует. Далее у нас есть алгоритм достаточно стандартный, который берет данные на входе картинки, а на выходе он должен дать тоже картинку, с идентификацией, что там растет. Это нейроситка. Мы ее учим на тех данных, мы выбрали. На входе будут спутниковые снимки, на выходе — данные о том, что там выросло. Базироваться он будет на разных данных, а со временем выстроит вероятностные связи. В этой карте есть координаты страны и цвет. Каждый цвет на самом деле культура. Со временем там можно будет здания идентифицировать, заводы,

- добавил Тимофей Милованов.

Также министр сказал, что со временем портал получит лучший движок и функционал.

Отметим, ранее Милованов сообщил, что с 1999 года из собственности государства вывели половину земли сельскохозяйственного назначения.