Суд обязал Кабмин пересчитать прожиточный минимум

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без проведения научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины. Об этом в четверг, 21 ноября, сообщает пресс-служба суда, передает Корреспондент.net.

Отмечается, что иск против Кабмина подал правозащитник Станислав Батрин.

В своем решении Окружной админсуд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов "О прожиточном минимуме" и "О государственных социальных стандартах и государственных социальных гарантиях".

Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и одобрению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

Ране сообщалось, что прожиточный минимум в Украине вдвое "отстает" от реального. Такие данные содержались в проекте бюджета на следующий год, подготовленный ко второму чтению.

Стоит отметить, что Федерация профсоюзов Украины считает, что прожиточный минимум в 2020 году должен быть не менее 5,6 тыс. грн, а минимальная зарплата не менее 7,3 тыс. грн.