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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов вошел в топ-20 лучших игроков отбора на Евро-2020

Категория: Новости / Спорт

Вратарь сборной Украины Андрей Пятов вошел в топ-20 лучших игроков отбора на Евро-2020

Официальный сайт УЕФА после завершения отбора на Евро-2020 опубликовал рейтинг лучших футболистов квалификации - FedEx Performance Zone Euro 2020. В топ-20 лучших игроков отборочного турнира вошел голкипер сборной Украины Андрей Пятов, который расположился на 19-м месте, передает УНИАН.

В топ-100 также вошел полузащитник Руслан Малиновский, который занял 77-е место. Третьим лучшим украинцем стал защитник Николай Матвиенко (114-я позиция).

Лидером рейтинга лучших игроков отбора на Евро-2020 стал нападающий сборной Нидерландов Мемфис Депай.

В тройку лучших вошли еще один нидерландец Френки де Йонг, а также голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд.

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории выиграла отборочную группу в квалификации на чемпионат Европы. 



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