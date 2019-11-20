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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Зима в Украине через сто лет сократится на месяц

Категория: Новости / История и общество

Зима в Украине через сто лет сократится на месяц

Темпы потепления в Украине таковы, что до конца столетия зима сократится на месяц. Об этом в рассказала заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского научно-исследовательского гидрометеоинститута Вера Балабух, передает Укринформ.

 

 

Повышение средней температуры за год на 0,1 градуса продлевает продолжительность теплого периода... на один день! Если по среднеоптимистичному сценарию средняя температура в Украине до конца столетия вырастет на 3,2 градуса за год, продолжительность теплого периода по сравнению с сегодняшним может вырасти на целый месяц,
- прогнозирует эксперт.

Таким образом зима в Украине за сто лет сократится на 32 дня.

Холодный период может стать еще на месяц короче, а суровость зимы значительно уменьшится. Если в полярных широтах средняя за год температура вырастет на 8 градусов, то это уже увеличение продолжительности теплого периода на восемьдесят дней,
- сказала Балабух.

По ее словам, благоприятный период для загара тоже может существенно увеличиться.

При таком росте средней за год температуры воздуха продолжительность теплого периода к середине столетия в Украине может вырасти на 2-3 недели по сравнению с сегодняшним. При этом на Полесье он продлится почти 300 дней, что было характерно в начале столетия для... южной степи. А в полярных широтах эти изменения могут быть еще более интенсивными.. По самому пессимистическому сценарию, средняя за год температура увеличится на 8-10 градусов, а может и выше,
- констатировала специалист.



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