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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Систему ЖКХ Одессы будут проверять международные аудиторы

Категория: Новости

Систему ЖКХ Одессы будут проверять международные аудиторы

Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства Одесского горсовета Дмитрий Жеман рассказал об аудите, который ожидает ЖКСы.

Как сообщил Дмитрий Жеман в интервью телеканалу "Первый городской", всем руководителям было предложено выбрать аудитора из списка рекомендованных компаний, передает "Одесский Курьер".

 

Это те компании, которые дорожат своим именем, и я ни в коей мере не ставлю под сомнение результаты, которые бы дали остальные аудиторские компании, но тут уже работает "магия имени". Мы сами делали такой аудит в "Одесгорэлектротрансе", и я понимаю, что там о чём-либо договориться или что-либо не показать невозможно,
- отметил чиновник.

По словам Дмитрия Жемана, это предоставит объективную картину сложившейся в отрасли ситуации, а также позволит определить дальнейшие шаги:

Мы получим какие-то рекомендации, которые будут основаны на мировом и европейском опыте. Мы получим какой-то вектор, поймём в какую сторону мы должны и можем развиваться. Сможем сделать работу над ошибками и кадровые выводы.

Среди прочего, аудиторские компании проверят, насколько оправданы действующие на сегодняшний день тарифы и дадут рекомендации по их формированию.

ЖКС - это сейчас фактически же участник рынка, как и все остальные компании. И им надо бороться за место под солнцем, они не могут рассчитывать на админресурс,
- отметил начальник департамента.

 



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