Испания расследует влияние России на референдум в Каталонии

Национальный суд Испании начал расследовать возможное вмешательство российской разведки в события вокруг попытки провозглашения независимости Каталонии от Испании.

Об этом в четверг сообщила газета El País со ссылкой на три собственных источника, пишет "Европейская правда".

Расследование начал судья Национального суда Мануэль Гарсия Кастельон. Проводить следствие поручили Генеральной информационной комиссии Национальной полиции Испании, которая специализируется на борьбе с терроризмом.

Расследование сосредоточено на так называемом элитном воинском подразделении 29155, которое западные спецслужбы неоднократно обвиняли в дестабилизации в Европе. Суд сохраняет информацию о предварительном производстве в тайне.

О существовании этого подразделения ГРУ писали независимые российские СМИ. На международном пространстве о нем заговорили после публикации The New York Times. Издание утверждало, что представители этой группы, по мнению западных разведчиков, причастны к кампании по дестабилизации в Молдове, отравлению болгарского торговца оружием Емельяна Гебрева, попытке переворота в Черногории и отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Москва неоднократно отрицала вмешательство в политическую ситуацию в Каталонии и называла кризис внутренней проблемой Испании.

Ранее СМИ сообщали, что хакеры из России помогали поддерживать сайты по референдуму о независимости Каталонии в рабочем состоянии.

Отдельно испанский разведка в официальном отчете обнародовал свои подозрения относительно российского вмешательства в каталонский кризис.