До конца года тарифы на тепло в Одессе не изменятся (видео)

После того, как Кабинет министров Украины отменил граничные тарифы на коммунальные услуги, руководство КП «Теплоснабжение города Одессы» готовит документацию на пересмотр тарифов на тепло, и до конца следующей недели представит их в Национальную комиссию.
Об этом сообщил и.о. директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Александр Михайлов, передает Odessit.ua.
При этом он пока не озвучил возможную величину нового тарифа, подчеркнув, что это полностью зависит от решения Национальной комиссии.
При этом он отметил, что даже по прежним тарифам долги населения за уже полученное тепло составляют 383 миллиона гривен и попросил потребителей как можно быстрее погасить долги.