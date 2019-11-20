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  • Дата: Сегодня, 17:30
Сегодня, 17:30

До конца года тарифы на тепло в Одессе не изменятся (видео)

Категория: Новости / Экономика и финансы

До конца года тарифы на тепло в Одессе не изменятся (видео)

После того, как Кабинет министров Украины отменил граничные тарифы на коммунальные услуги, руководство КП «Теплоснабжение города Одессы» готовит документацию на пересмотр тарифов на тепло, и до конца следующей недели представит их в Национальную комиссию.

Об этом сообщил и.о. директора КП «Теплоснабжение города Одессы» Александр Михайлов, передает Odessit.ua.

На сегодняшний день в Одессе тариф на тепло самый низкий среди крупных городов Украины. Скажем, в Харькове, Днепре и Львове показатель составляет 1400-1540 грн за Гкал, в то время как в Одессе – 1266 грн. В результате предприятие несет убытки и вынуждено постоянно обращаться за помощью к городскому бюджету,
- рассказал Александр Михайлов.

При этом он пока не озвучил возможную величину нового тарифа, подчеркнув, что это полностью зависит от решения Национальной комиссии.

Но могу точно сказать, что в ноябре-декабре одесситы будут оплачивать счета за отопление по прежним тарифам,
- подчеркнул Александр Михайлов.

При этом он отметил, что даже по прежним тарифам долги населения за уже полученное тепло составляют 383 миллиона гривен и попросил потребителей как можно быстрее погасить долги.



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