Миссия ООН призывает к непрерывному расследованию дел Майдана

Мониторинговая миссия Организация Объединенных Наций (ООН) по правам человека призвала Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить непрерывность расследования дел Майдана. Об этом говорится в заявлении организации на официальной странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.
В организации подчеркнули, что "крайне важно не допустить любого прерывания расследования, которое уже обозначено задержками".
Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.