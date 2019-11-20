Миссия ООН призывает к непрерывному расследованию дел Майдана

Мониторинговая миссия Организация Объединенных Наций (ООН) по правам человека призвала Генеральную прокуратуру и Государственное бюро расследований обеспечить непрерывность расследования дел Майдана. Об этом говорится в заявлении организации на официальной странице в Facebook, сообщает РБК-Украина.

В организации подчеркнули, что "крайне важно не допустить любого прерывания расследования, которое уже обозначено задержками".

Шесть лет назад в этот день начались протесты на Майдане. 96 мужчин и 2 женщины были убиты или умерли в результате насилия между 21 января и 20 февраля 2014 года. До сих пор расследованием не установлены виновные в убийстве 17 протестующих, а также 13 правоохранителей,

- говорится в заявлении.

Напомним, сегодня в Украине отмечают День достоинства и свободы. Президент Владимир Зеленский заявил, что виновные обязательно должны получить наказание и расследование дел Майдана необходимо.