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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Пашинский и Парубий дали показания по делу Майдана

Категория: Новости

Пашинский и Парубий дали показания по делу Майдана

Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, допросил сегодня народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского и бывшего спикера парламента Андрея Парубия, которые являются свидетелями защиты.

Сергей Пашинский дал показания по видеоконференц-связи.

Во время допроса Пашинский заявил, что не знает, сколько сотен Майдана было сформировано во время массовых протестов, поскольку политик не входил в состав совета Майдана, передает 24tv.ua.

Майдан нельзя рассматривать как военную или парамилитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. "Свобода", партия Кличко и "Батькивщина" осуществляли это финансирование,
– сказал Пашинский.

Он также рассказал подробности о захвате Октябрьского дворца в Киеве.

Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел в Мариинский парк. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем,
– сказал экс-нардеп.

Пашинский также отметил, что не видел, чтобы кто-то бросал коктейли Молотова в правоохранителей. Экс-нардеп также утверждал, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ. Пашинскому также не было известно о выстрелах в милиционеров утром 20 февраля.

Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, экс-нардеп сказал:

Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение.

Кроме того, Пашинский сказал, что ему "не известно ни о каком оружие в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в ​​центре Киева)".

Он также не знает, под чьим контролем находилось здание консерватории:

На Майдане не было главных и смотрящих.

Напомним, Пашинский с ноября 2013 года по февраль 2014 был заместителем руководителя "Штаба национального сопротивления".

В 2017 году прокурор Сергей Горбатюк рассказывал, что ГПУ расследует эпизод так называемой винтовки Пашинского
и событий 18 февраля 2014 года. Речь идет об известном эпизоде, когда авто въехало в толпу протестующих. После остановки в машине нашли винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на месте происшествия появился Пашинский и приказал людям, которые его сопровождали, сесть в машину и уехать прочь.

 

Андрей Парубий, который в период Революции Достоинства был комендантом отрядов самообороны, рассказал в суде о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.

Главная задача сотен самообороны Майдана заключалась в том, что в случае, если будет снова атака и наступление на Майдан, минимум на 30 минут, чтобы могли молодые мужчины сдержать наступление. Чтобы в этот момент мы смогли отвести детей и женщин на Майдане, чтобы они опять не были зверски искалечены. Так начиналась самооборона Майдана,
– сообщил Парубий на заседании суда.

Он также рассказал, что на собрании самообороны в ночь с 29 на 30 ноября ему не сообщали о том, кто на Майдане Независимости этой же ночью побил 18-х сотрудников милиции. Парубий отметил, что ему рассказывали только о том, как правоохранители "избили молодых девушек, которые не могли защититься. В их глазах был ужас и отчаяние после ужасного избиения".

Я видел, как девушки держались за руки, а их били палками по голове,
 отметил экс-комендант отрядов самообороны Майдана.

Он также подтвердил, что проводились учения сотен самообороны, но эти учения касались в основном оказания первой медицинской помощи. Кроме сдерживания наступления, первая медицинская помощь была одной из главных задач самообороны. В то же время проводились лекции об истории и мирный протест.

Парубий также подтвердил тезис о том, что организации "Белый молот" и "Правый сектор" входили в состав самообороны Майдана.

На вопрос о том, были ли на Майдане формирования, внешне похожие на сотни самообороны, но не подчиненные самообороне, Парубий ответил:

На Майдане были сотни тысяч человек. Фактически главным идентификационным признаком самообороны Майдана были банданы желтого цвета с синей надписью "самооборона Майдана.
Я был свидетелем того, что ребята не делали никаких действий, они просто стояли. "Беркут" бил палками по голове, они падали обескровленные на землю, а на их место становились другие. Они не совершали никаких действий, не наносили ответные удары, а просто падали. Они своими телами защищали Майдан,
– рассказал Парубий.

 

 



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