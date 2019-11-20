Пашинский и Парубий дали показания по делу Майдана

Святошинский районный суд Киева во время рассмотрения уголовного производства в отношении бывших бойцов спецподразделения "Беркут", подозреваемых в массовом убийстве активистов Майдана 20 февраля 2014, допросил сегодня народного депутата VIII созыва Сергея Пашинского и бывшего спикера парламента Андрея Парубия, которые являются свидетелями защиты.

Сергей Пашинский дал показания по видеоконференц-связи.

Во время допроса Пашинский заявил, что не знает, сколько сотен Майдана было сформировано во время массовых протестов, поскольку политик не входил в состав совета Майдана, передает 24tv.ua.

Майдан нельзя рассматривать как военную или парамилитарную структуру. Это сопротивление людей против Януковича. Партии на Майдане осуществляли финансирование оборудования сцены. "Свобода", партия Кличко и "Батькивщина" осуществляли это финансирование,

– сказал Пашинский.

Он также рассказал подробности о захвате Октябрьского дворца в Киеве.

Его никто не захватывал, договорились с администрацией. 18 февраля я вместе с протестующими пришел в Мариинский парк. Мы понимали, что победить Януковича силой мы не можем,

– сказал экс-нардеп.

Пашинский также отметил, что не видел, чтобы кто-то бросал коктейли Молотова в правоохранителей. Экс-нардеп также утверждал, что лично не контактировал с руководством МВД и СБУ. Пашинскому также не было известно о выстрелах в милиционеров утром 20 февраля.

Отвечая на вопрос о том, кто дал команду на штурм милиционеров, экс-нардеп сказал:

Думаю, что никакой команды на штурм не было, это было стихийное движение.

Кроме того, Пашинский сказал, что ему "не известно ни о каком оружие в Пассаже (Пассаж между улицами Крещатик и Заньковецкой в ​​центре Киева)".

Он также не знает, под чьим контролем находилось здание консерватории:

На Майдане не было главных и смотрящих.

Напомним, Пашинский с ноября 2013 года по февраль 2014 был заместителем руководителя "Штаба национального сопротивления".

В 2017 году прокурор Сергей Горбатюк рассказывал, что ГПУ расследует эпизод так называемой винтовки Пашинского

и событий 18 февраля 2014 года. Речь идет об известном эпизоде, когда авто въехало в толпу протестующих. После остановки в машине нашли винтовку с оптическим прицелом. Сразу после этой находки на месте происшествия появился Пашинский и приказал людям, которые его сопровождали, сесть в машину и уехать прочь.

Андрей Парубий, который в период Революции Достоинства был комендантом отрядов самообороны, рассказал в суде о ночи в конце ноября, когда силовики избили и разогнали молодежь на Майдане.