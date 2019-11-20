В Одесском аэропорту пострадали два самолета, а у побережья Одессы спасают танкер

Два самолета: частный Gulfstream G150 турецкой авиакомпании и Boeing 737 повредили себе шасси в Одесском аэропорту вчера, 21 ноября, из-за чего его работа была заблокирована, сообщает ІзбірКом.
Первая авария произошла днем - самолет должен был вылететь в Дубаи в 11:25, но у него лопнул один из пневматиков передней стойки шасси и вылет не состоялся. В результате аварии никто не пострадал.
Аэропорт был закрыт для взлетов и посадок до 14:00, после чего заработал снова.
Однако уже вечером похожая авария случилась с самолетом турецкой авиакомпании Turkish Airlines, летевший по маршруту Стамбул — Одесса. После касания взлетно-посадочной полосы у воздушного судна подломилась передняя стойка шасси.
Летчики из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут «стояли» в зоне ожидания.
В результате аварии также никто не пострадал. При этом в аэропорту настаивают, что полоса полностью исправна. Однако самолет до сих пор находится на ВПП и работа аэропорта заблокирована.
Однако происшествия на этом не закончились - вечером стало известно, что сильный штормовой ветер сорвал с якоря танкер «Делфи» и сильный ветер стал сносить судно к берегам Одессы. Длина «Делфи» 60 метров, ширина — 10 метров, водоизмещение около 1600 тонн. Сильный ветер и шторм с высотой волны 2,3 метра усложняли спасательную операцию. В результате судно село на мель примерно в километре от пляжа «Дельфин». Люди на борту эвакуироваться отказались. Опасности для экосистемы залива пока нет.
Между тем сегодня, 22 ноября, синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей предрекают одесситам сильный ветер 15-20 метров в секунду и 1-3 градуса тепла.