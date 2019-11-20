В Одесском аэропорту пострадали два самолета, а у побережья Одессы спасают танкер

Два самолета: частный Gulfstream G150 турецкой авиакомпании и Boeing 737 повредили себе шасси в Одесском аэропорту вчера, 21 ноября, из-за чего его работа была заблокирована, сообщает ІзбірКом.

Первая авария произошла днем - самолет должен был вылететь в Дубаи в 11:25, но у него лопнул один из пневматиков передней стойки шасси и вылет не состоялся. В результате аварии никто не пострадал.