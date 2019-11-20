В США впервые «заморозили» пациента, чтобы спасти ему жизнь

Чтобы успеть оказать необходимую помощь при смертельных ранениях или травмах и "выиграть" время, в США впервые в истории медицины был заморожен пациент, сообщает Информ-UA.

Американские учёные заявили, что им удалось впервые "заморозить" пациента, для того, чтобы успеть оказать ему необходимую помощь и спасти жизнь. Как пишет научное издание New Scientist, данный опыт был проведён исследователями медицинского факультета Университета Мэриленда.

Сообщается, что эта методика может спасти жизни тех, кто пострадал от огнестрельного или серьёзного ножевого ранения. Также она может быть использована при остановке сердца. У таких пациентов самая высокая вероятность погибнуть в течение 5 минут.

Методика, которую применили учёные, предусматривает резкое охлаждение человеческого тела до -10 -15°С. Достигается такой эффект за счёт замены всей крови пострадавшего ледяным физраствором. Мозг пациента при этом практически перестаёт работать.

Как только тело пациента охлаждено до нужной температуры, его забирают в операционную, и хирурги делаю операцию до того, как тело разогреется и может произойти перезагрузка сердца.

Доктора объясняют, что при привычной температуре клеткам нашего тела нужен стабильный запас кислорода. Когда сердце перестает работать, кровь не поставляет его. Без кислорода наш мозг может жить без последствий всего 5 минут. Снижение температуры тела замедляет все реакции в клетках, таким образом, врачи выигрывают время.

Метод заморозки был изучен и одобрен управлением по контролю за лекарствами США.

Также стало известно, что данное ведомство разрешило проводить "замораживание" пациента без обязательного получения его согласия, так как в случаях необходимого срочного вмешательства он может быть без сознания и в течение минут погибнуть от полученных травм.

Один из врачей, участвовавших в эксперименте, Сэмюэль Тишерман рассказал, что его команда назвала опыт "сюрреалистичным". Он выразил сожаление, что данная реанимационная технология не была изобретена ранее, она могла бы спасти жизни тысяч людей.