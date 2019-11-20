У Министерства обороны есть торговые точки на рынке "Седьмой километр". Об этом Андрей Загороднюк заявил в интервью изданию “Левый берег”, передает сайт #Буквы .

У нас есть 50 торговых точек на “Седьмом километре”. Еще у нас есть сотни магазинов,

– сказал он.

При этом министр заявил, что не знает, откуда взялись эти торговые точки и что сейчас это “выясняют”.

Экспресс-аудит будет еще в этом году. Фактически, он уже на руках, но пока его не публикуем. Могу сказать, что такого количества нарушений я не ожидал. Я знал, что там все плохо, но не думал, что настолько. Минобороны не должно заниматься бизнесом. Почти все предприятия, которые зарабатывают деньги, нужно выводить из министерства либо на приватизацию, либо в “Укроборонпром”, либо в Фонд госимущества и так далее,

– рассказал он.

Также Андрей Загороднюк обрисовал свое видение того, что необходимо сделать с активами Министерства обороны.

В идеале, надо создать программу по приватизации объектов обороны, все складывать в очень прозрачный спецфонд, чтобы вся страна видела, сколько там денег. Продавать только на конкурсной основе, только с объективной оценкой активов. А то у нас есть огромное количество активов, которые Минобороны не нужны. Не нужен завод строительных конструкций, не нужна масса магазинов по всей стране. И вот на эти деньги строить те объекты, которые нам нужны,

– считает он.