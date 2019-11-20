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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Аэропорт “Одесса” приостановил воздушное движение до 18:00

Категория: Новости / Происшествия

Аэропорт “Одесса” приостановил воздушное движение до 18:00

Вчера, 21 ноября, в 20:55, рейс TK467 авиакомпании Turkish Airlines, следовавшего из Стамбула в Одессу, после касания с полосой выехал за ее пределы, что привело к подлому передней стойки шасси. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По предварительным выводам специалистов, причиной стал сильный боковой ветер (до 17 м/с). 

В результате инцидента никто не пострадал. Все 136 пассажиров были эвакуированы. Они находятся в зале прилета нового Терминала. 

На данный момент службы аэропорта проводят необходимые меры по эвакуации поврежденного самолета с полосы. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна.

Комиссия продолжает расследовать причины инцидента.

Аэропорт “Одесса” приостановил воздушное движение до 18:00. Приносим извинения за временные неудобства!
- говорится в сообщении пресс-службы.



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