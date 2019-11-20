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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Дубилет заявляет об уменьшении количества бумажных документов в правительстве

Категория: Новости

Дубилет заявляет об уменьшении количества бумажных документов в правительстве

Количество документов, которые министерства и другие центральные органы направляют друг другу в бумажной форме, уже значительно уменьшилось, но полностью перейти на электронный документооборот еще не удалось.

Об этом министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет написал на своей странице в Facebook, передает Укринформ.

 

Как видите, когда ты что-то запрещаешь, это не значит, что оно исчезает автоматически. Со второго октября мы начали адресно общаться со всеми, кто продолжал слать бумагу. Раз на заседании Кабмина я даже показывал антирейтинг. Впрочем, перевести в электронную форму документооборот - это гораздо легче, чем документооборот внутри органов. Здесь тоже кипит работа
,- отметил Дубилет.

Он напомнил о том, что с 1 октября правительство запретило отправлять документы не в электронной форме (за исключением случаев, когда это предусмотрено законом).

Министр также обнародовал график, на котором видна динамика уменьшения количества документов, которые органы власти прислали друг другу в бумажной форме. Согласно ему, если в период с 11 по 13 сентября их было около 5 тысяч, то с 11 по 15 ноября - всего несколько сотен.

Дубилет заявляет об уменьшении количества бумажных документов в правительстве

 



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