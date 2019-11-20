Ломаченко возобновил тренировки перед следующим боем

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBO и WBA Василий Ломаченко приступил к тренировкам, после почти трех месяцев отдыха. Об этом боксер сообщил в своем Instagram, передает РБК-Украина.

Дата следующего поединка, а также имя соперника украинца пока неизвестно. Свой предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа против британца Люка Кэмпбелла, победив единогласным решением судей.

Ранее сообщалось, что Василию бросил вызов американец Девин Хэйни, который является обязательным претендентом на пояс WBC. Однако во Всемирном боксерском совете отметили, что Девин не является обязательным претендентом, а считается временным чемпионом WBC в легком весе, поэтому Василию нет необходимости с ним встречаться в следующем поединке.