Киевляне назвали Кличко лучшим мэром за годы независимости Украины

Виталий Кличко занял первое место в рейтинге мэров Киева. Об этом свидетельствуют результаты социсследования, проведенного Active Group в период 16-17 ноября 2019 года, сообщают Українські Новини.

Так, большинство респондентов (30,1%) назвали Виталия Кличко лучшим руководителем Киева. Александра Попова таковым считают 10,5% опрошенных, Леонида Косаковского — 3,6%. Лидером антирейтинга стал Леонид Черновецкий: 41,6% респондентов назвали его наихудшим мэром.

Подавляющее большинство опрошенных оценили работу Виталия Кличко на посту на "отлично", "хорошо" или "удовлетворительно". Общее развитие столицы участники социсследования оценили на 3,29 балла из 5.