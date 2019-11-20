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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

ГПУ будет сотрудничать с волонтерами и жителями ОРДЛО во время документирования военных преступлений

Категория: Новости

ГПУ будет сотрудничать с волонтерами и жителями ОРДЛО во время документирования военных преступлений

В Генеральной прокуратуре Украины намерены сотрудничать с общественными организациями и с гражданами, которые проживают на временно оккупированных территориях, во время документирования военных преступлений. Об этом, как передает УНИАН, сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры со ссылкой заместителя генпрокурора Гюндуза Мамедова, который курирует деятельность Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Так, во время заседания рабочей группы по реинтеграции временно оккупированных территорий генеральный прокурор и сопредседатель Комиссии по вопросам правовой реформы Руслан Рябошапка отметил, что создание в ГПУ Департамента надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, является важным элементом в реализации концепции переходного правосудия.

Департамент станет аналитическим центром, штаб-квартирой, что будет координировать деятельность органов правопорядка. Ведь документирования военных преступлений и привлечения виновных к ответственности – принципиальное для Генпрокуратуры направление,
- пояснил Рябошапка.

В свою очередь, Мамедов считает, что необходимо разработать стратегию, которая станет «дорожной картой» для всех подразделений, что будут заниматься уголовными производствами относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта.

Мы будем сотрудничать с общественными организациями в документировании военных преступлений, использовать в работе открытые источники информации и налаживать коммуникации с людьми, которые находятся на временно оккупированных территориях и в зоне ООС,
- сказал Мамедов.

В ГПУ напомнили, что Департамент надзора в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, был создан 21 октября. В составе департамента - два управления (по два отдела в каждом управлении): надзора и информационно-аналитической работы в уголовных производствах относительно преступлений, совершенных на временно оккупированных территориях Автономной Республики Крым и города Севастополя, и, соответственно, Донецкой и Луганской областей.

К основным полномочиям Департамента, в частности, принадлежат наработки единой методики расследования таких преступлений, осуществления процессуального руководства в наиболее сложных и резонансных уголовных процессах, взаимодействие с Международным уголовным судом. 



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