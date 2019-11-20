В Украине запустили онлайн-сервис проверки дипломов

В Украине стартовала работа сервиса проверки документов о высшем образовании. Сервис позволяет подтверждать подлинность документов о высшем образовании государственного образца, выданные с 2000 года.

Работу сервиса обеспечивает Государственное предприятие «Інфоресурс», сообщает портал «Освіта».

В частности, платформа позволяет получать юридическое подтверждение достоверности диплома непосредственно на электронную почту.

По словам министра образования и науки Анны Новосад, Минобразования активно работает над созданием удобных сервисов для предоставления админуслуг.

Таким образом мы формируем культуру взаимодействия государственных органов с ключевыми стейкхолдерами - обычными гражданами. Теперь они, не выходя из дома, в два клика могут получить документ, подтверждающий подлинность диплома,

- отметила министр.

Для подтверждения достоверности документов достаточно заполнить форму на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, указав реквизиты диплома и персональные данные его владельца.

Система формирует подтверждение, накладывает на него электронную подпись и печать и отправляет на указанный в запросе электронный адрес в течение трех рабочих дней.

Обращаться с таким запросом могут не только физические лица, являющиеся владельцами дипломов. Это также могут делать учреждения высшего образования, народные депутаты, официальные учреждения, журналисты и другие заинтересованные лица, имея данные документа об образовании.

Вместе с тем, недоступной остается только информация о выпускниках высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений.