В Украине запустили онлайн-сервис проверки дипломов

В Украине стартовала работа сервиса проверки документов о высшем образовании. Сервис позволяет подтверждать подлинность документов о высшем образовании государственного образца, выданные с 2000 года.
Работу сервиса обеспечивает Государственное предприятие «Інфоресурс», сообщает портал «Освіта».
В частности, платформа позволяет получать юридическое подтверждение достоверности диплома непосредственно на электронную почту.
По словам министра образования и науки Анны Новосад, Минобразования активно работает над созданием удобных сервисов для предоставления админуслуг.
Для подтверждения достоверности документов достаточно заполнить форму на сайте Единой государственной электронной базы по вопросам образования, указав реквизиты диплома и персональные данные его владельца.
Система формирует подтверждение, накладывает на него электронную подпись и печать и отправляет на указанный в запросе электронный адрес в течение трех рабочих дней.
Обращаться с таким запросом могут не только физические лица, являющиеся владельцами дипломов. Это также могут делать учреждения высшего образования, народные депутаты, официальные учреждения, журналисты и другие заинтересованные лица, имея данные документа об образовании.
Вместе с тем, недоступной остается только информация о выпускниках высших военных учебных заведений и военных учебных подразделений высших учебных заведений.