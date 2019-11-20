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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

В Гослесагентстве назвали стартовые цены на новогодние елки

Категория: Новости

В Гослесагентстве назвали стартовые цены на новогодние елки

В этом году новогодние елки в государственных лесных хозяйствах в среднем будут стоить от 75 гривен за погонный метр.

Об этом сообщает Государственное агенство лесных ресурсов Украины.

Также можно будет приобрести елку в горшке. Ее стоимость в среднем будет от 100 гривен в зависимости от породы и размера дерева. 

В этом году гослесхозы готовы продать более 500 тысяч новогодних елей.

В агентстве отмечают, что приобрести новогодние ели можно прямо в лесничествах. Или же на елочных базарах в населенных пунктах, но цены там будут уже выше.

 


Источник: ТРК "Зоряний"



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