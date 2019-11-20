Microsoft получила лицензию на поставку Huawei программного обеспечения

Представители Microsoft объявили о том, что корпорация получила от правительства США лицензию на поставку собственного программного обеспечения китайской компании Huawei.
На этой неделе представители администрации США объявили о том, что некоторые американские компании смогут возобновить деловые отношения с китайским телекоммуникационным гигантом, который в середине года был включён в так называемый «чёрный список» по соображениям национальной безопасности.
Министерство торговли подтвердило, что оно начало выдавать лицензии, позволяющие торговать с Huawei, некоторым компаниям, тем самым расширяя базу поставщиков китайского производителя и внося некоторую ясность в затянувшуюся ситуацию, связанную с запретом на сотрудничество с Huawei. Не так давно один из чиновников рассказал о том, что в Министерство торговли поступило около 300 заявок на получение лицензии, около половины из которых уже были обработаны. Примерно половина из них или четверть от общего количества одобрены, а остальные были отклонены.
Остаётся непонятным, какие именно продукты были одобрены для экспорта компании Huawei, которая является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования и вторым по величине поставщиком смартфонов. Источник, знакомый с ситуацией, заявил о том, что были одобрены лицензии на поставку некоторых компонентов для смартфонов, а также неэлектронных составляющих.
Вероятно, Huawei больше всего интересует возобновление сотрудничества с Google, поскольку в настоящее время новые смартфоны компании не могут использовать сервисы и фирменные приложения американской компании, что существенно затрудняет их продвижение за пределами Китая.