Microsoft получила лицензию на поставку Huawei программного обеспечения

Представители Microsoft объявили о том, что корпорация получила от правительства США лицензию на поставку собственного программного обеспечения китайской компании Huawei.

20 ноября Министерство торговли США удовлетворило запрос Microsoft на предоставление лицензии на экспорт Huawei программного обеспечения для массового рынка. Мы ценим действия Департамента в ответ на нашу просьбу,

— сказал представитель Microsoft, комментируя данный вопрос.

На этой неделе представители администрации США объявили о том, что некоторые американские компании смогут возобновить деловые отношения с китайским телекоммуникационным гигантом, который в середине года был включён в так называемый «чёрный список» по соображениям национальной безопасности.

Министерство торговли подтвердило, что оно начало выдавать лицензии, позволяющие торговать с Huawei, некоторым компаниям, тем самым расширяя базу поставщиков китайского производителя и внося некоторую ясность в затянувшуюся ситуацию, связанную с запретом на сотрудничество с Huawei. Не так давно один из чиновников рассказал о том, что в Министерство торговли поступило около 300 заявок на получение лицензии, около половины из которых уже были обработаны. Примерно половина из них или четверть от общего количества одобрены, а остальные были отклонены.

Остаётся непонятным, какие именно продукты были одобрены для экспорта компании Huawei, которая является крупнейшим производителем телекоммуникационного оборудования и вторым по величине поставщиком смартфонов. Источник, знакомый с ситуацией, заявил о том, что были одобрены лицензии на поставку некоторых компонентов для смартфонов, а также неэлектронных составляющих.

Вероятно, Huawei больше всего интересует возобновление сотрудничества с Google, поскольку в настоящее время новые смартфоны компании не могут использовать сервисы и фирменные приложения американской компании, что существенно затрудняет их продвижение за пределами Китая.