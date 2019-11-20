В Украине верующим разрешили фотографироваться на документы в головных уборах

В Украине верующим религиозных конфессий разрешили фотографироваться в головных уборах на документы (ранее любые головные уборы запрещались). Об этом сообщили на презентации ГТСУ.

Фотографироваться на документы в уборах можно гражданам Украины, иностранцам (например, на удостоверение для проживания) или лицам без гражданства.

Однако миграционная служба выдвинула одно условие для фотографирования в уборе - вы можете носить его каждый день из религиозных соображений и при остановке сотрудником правоохранительных органов быть именно в нем.

В ведомстве даже пошутили, что сфотографироваться с кастрюлей на голове у граждан не получится. Также запрещается фото на документы в солнцезащитных очках.

Головные уборы не должны изменять формы отдельных частей лица (лоб, скулы, щеки, подбородок, глаза), закрывать лицо и подбородок, проходить по контуру линии роста волос, закрывать уши и шею.

Как результат, для решения ряда важных вопросов, касающихся фотографирования на биометрические документы для некоторых категорий лиц, был принят соответствующий приказ. Он утверждает требования к оцифрованного образа лица человека и фотографий, которые подаются для оформления или обмена документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус, и фотографического изображения на них, - говорится в сообщении. - говорится в сообщении.

Указанный приказ устанавливает унифицированные требования к оцифрованного образа лица человека, который вносится в Единый государственный демографический реестр и страницы данных документов, которые подтверждают гражданство Украины, удостоверяют личность или ее специальный статус. При этом он учитывает рекомендации Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Doc 9303, а следовательно – соблюдаются общие международные нормы.