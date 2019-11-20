"Слуга народа" планирует голосовать за запуск рынка земли в декабре

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Александр Корниенко прогнозирует голосование парламента за законопроект №2178-10 о запуске рынка земли во втором чтении в декабре.
Об этом он сообщил в интервью изданию "Новое время", передают Українськi Новини.
Согласно пленарному плану работы парламента, заседания предусмотрены 3-6 декабря и 17-20 декабря.
Также депутат прогнозирует принятие законопроекта о народовластии, где будет предусмотрена процедура проведения референдумов, до марта 2020 года.
Напомним, что 13 ноября Рада приняла в первом чтении законопроект об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения с 1 октября 2020 года и ограничении их покупку иностранцами до 2024 года.
14 ноября председатель Рады Дмитрий Разумков заявил, что всеукраинский референдум о доступе к рынку земли для иностранцев будет проведен после принятия нового законопроекта о народовластии.
Евросоюз поддержал открытие рынка земли в Украине.