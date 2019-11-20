Ученые обнаружили участок мозга, "отвечающий" за пристрастие к спиртному

Американским ученым из Института биологических исследований Солка удалось выявить мозговую цепь, которая отвечает за алкогольную зависимость. Исследователи обнаружили у подопытных грызунов мозговой контур, ответственный за развитие пагубного пристрастия, пишет Science.

Алкоголь практически всюду распространен и доступ к нему не ограничивается. Однако, далеко не у всех, кто употребляет спиртные напитки, развивается алкогольная зависимость. Ученые решили найти причину алкоголизма.

Специалисты проводили опыты с мышами. Наблюдая активность нейронов в мозговой цепи, они смогли предсказать, у каких грызунов разовьется сильная тяга к спиртному, а у каких нет.

Ученые в своем эксперименте задействовали метод микроэндоскопической визуализации кальция, который позволил отследить, какие области и клетки мозга активируются до, во время и после употребления алкоголя. Благодаря этому американские эксперты составили карту нейронной активности, на которой определились две области, участвующие в контроле поведения животных, пристрастных к алкоголю.

Мы действительно смогли предсказывать на основе нервной активности, какие животные станут алкоголиками уже после первого приема спиртного,

- заявил один из специалистов, участвовавших в исследовании, Коди Сицилиано.

Эксперты обнаружили тот самый мозговой участок, который "отвечает" за постоянное желание выпить алкоголь, чтобы забыться, заглушить негативные эмоции, снять стресс.

Любопытно, что ученым с помощью определенных действий удалось как увеличить, так и уменьшить пристрастие к спиртному у мышей.

Еще предстоит исследовать, будет ли работать новый биомаркер на людях. Также ученые пока не готовы сказать, отвечает ли обнаруженный ими мозговой контур только за зависимость к алкоголю или же и за другие пристрастия, например, к табаку или курению.