Новое дело против одесской мэрии: муниципалитет обыскивают СБУ и прокуратура

Сотрудники СБУ и прокуратуры Одесской области 22 ноября проводят обыск в департаменте финансов и юридическом департаменте мэрии Одессы. Об этом сообщает ТАЙМЕР со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, правоохранителей интересуют документы, касающиеся экстренного погашения мэрией обязательств по кредиту, который взяло КП «Теплоснабжение Одессы» у банка «Надра» ещё в 2005 году. Залогом по аукциону стали многочисленные объекты недвижимости, принадлежащие городу, включая здания Киевской и Суворовской районных администраций, комплекс зданий КП «Теплоснабжение Одессы» на Варненской, управление Пенсионного фонда Украины в Суворовском районе, здание налоговой администрации Приморского района и целый ряд других — всего 55 объектов общей площадью свыше 12 тысяч квадратных метров.

После того, как банк «Надра» обанкротился, в 2018 году требования по кредиту выставили на аукцион. Сумма кредита и обязательств по нему на тот момент уже превышала 300 миллионов гривен, однако продавали их существенно дешевле. В конечном итоге, фирма «Юг капитал», учредителями которой числятся гражданин Испании Менендез Гутьерез Артуро и житель Броваров Игорь Стийчук, выкупила их всего за 82 миллиона гривен.

Новоявленные кредиторы мэрии предложили муниципалитету «решить вопрос», выкупив долговые обязательства уже у них, но дороже: за 194 миллиона гривен. В горсовете согласились: согласие на соответствующее действие депутаты дали на сессии 18 июля 2018 года. Таким образом, владельцы фирмы «Юг капитал» всего за несколько месяцев заработали 112 миллионов гривен на операции с одесскими долгами.

Ещё тогда правоохранители заподозрили, что чиновники мэрии состояли в сговоре с «Юг капиталом». Однако открытое тогда уголовное производство начали расследовать лишь сейчас: 8 ноября 2019 года прокуратура обратилась в суд с просьбой дать разрешение на выемку документов, имеющих отношение к делу. Ходатайство удовлетворили. Обыск, который проходит в мэрии 22 ноября, проводится, вероятно, именно в соответствии с этим решением.