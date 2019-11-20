Четверо из пяти подростков в мире очень мало двигаются - ВОЗ

Современные подростки во всем мире очень мало двигаются, особенно эта проблема затрагивает девушек. Лишь около 15 процентов из них достаточно двигаются. Четверо из пяти подростков двигаются недостаточно, утверждается в исследовании Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованном в специализированном научном журнале The Lancet, пишет УНИАН со ссылкой на DW.

Данные ВОЗ основываются на опросах 1,6 миллиона школьников в возрасте от 11 до 17 лет в 146 странах, которые проводились в период с 2001 по 2016 год. Согласно этим исследованиям, в Германии 79,7 процента мальчиков и 87,9 процента девушек ведут недостаточно активный образ жизни.

В исследовании не называются четкие причины, которые объясняли бы такое поведение подростков.

Впрочем, по мнению ученых, к снижению уровня физической активности могла привести "электронная революция", которая изменила "двигательный стереотип подростков". Из-за этого они мало двигаются и ведут сидячий образ жизни.

Кроме того, в некоторых странах на поведение подростков сильно влияет ситуация с безопасностью.

Существуют места, где становится все опаснее находиться на улице и быть там активными. Если снаружи опасно, то подростки начинают реже ходить в школу пешком или меньше кататься на велосипедах,

- говорит Лиан Райли, которая участвовала в работе над исследованием.

Согласно рекомендациям ВОЗ, дети и подростки от 5 до 17 лет должны быть активными как минимум 60 минут в день, а если они будут превышать эту норму, то это только пойдет им на пользу.

Взрослые от 18 до 64 лет должны быть физически активными минимум 150 минут в неделю или не менее 75 минут в неделю заниматься спортом.