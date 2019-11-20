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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Авария танкера: концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз

Категория: Новости / Происшествия

Авария танкера: концентрация нефтепродуктов в воде превышена в 90 раз

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера под Одессой превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз

Украинская правда со ссылкой на заместителя начальника Госэкоинспекции Крымско-Черноморского округа Николая Гаврикова сообщает:

"По состоянию на 18:00 содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера "Делфи" превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз".

Это результаты исследований повторных проб воды, взятых в районе пляжа "Дельфин".

Напомним, вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма. Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.

Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области.

Однако днем анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза. Мониторинг места загрязнения продолжается.



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