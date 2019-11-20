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Аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме

Категория: Новости

Аэропорт "Одесса" работает в штатном режиме

После дневного перерыва аэропорт "Одесса" возобновил выполнение рейсов с 22:00 22.11.2019

В составе рабочей группы из Турции прибыли специалисты с дополнительным оборудованием, необходимым для ликвидации последствий авиационного инцидента с рейсом TK 467. Службы аэропорта совместно с инженерами Turkish Airlines во время слаженной работы успешно отбуксировали самолет к временной стоянки.

После проверки специалистами взлетно-посадочной полосы, было подтверждено соответствие все нормам и не обнаружено дополнительных повреждений, поэтому было принято решение о возобновлении рейсов.

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Как сообщалось ранее, 21 ноября рейс ТК 467 авиакомпании Turkish Airlines, следовавший из Стамбула в Одессу, при посадке пидломив переднюю стойку шасси. В результате инцидента никто не пострадал.



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