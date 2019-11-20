В Сямэне чествовали номинантов крупнейшей кинематографической премии Китая

Народная Кинопремия «Сто цветов» (кит. упр. 大众电影百花奖, палл.: Дачжун Дяньин Байхуа Цзян), чаще проще премия «Сто цветов» — кинематографическая премия КНР. Вручается с 1962 года; победители определяются путём зрительского голосования и[1] получают статуэтку «Богини цветов» (кит. упр. 花神, палл.: Хуашэнь). Сравнивается по значимости с американской премией «Золотой глобус»[2], наряду с премией «Золотой петух» (в отличие от неё, присуждаемой коллегией экспертов) считается одной из наиболее престижных кинопремий Китая[3][4].