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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Сямэне чествовали номинантов крупнейшей кинематографической премии Китая

Категория: Новости / Культура и искусство

Народная Кинопремия «Сто цветов» (кит. упр. 大众电影百花奖палл.Дачжун Дяньин Байхуа Цзян), чаще проще премия «Сто цветов» — кинематографическая премия КНР. Вручается с 1962 года; победители определяются путём зрительского голосования и[1] получают статуэтку «Богини цветов» (кит. упр. 花神палл.Хуашэнь). Сравнивается по значимости с американской премией «Золотой глобус»[2], наряду с премией «Золотой петух» (в отличие от неё, присуждаемой коллегией экспертов) считается одной из наиболее престижных кинопремий Китая[3][4].

В городе Сямэнь провинции Фуцзянь /Восточный Китай/ сегодня прошла церемония чествования номинантов 32-й кинопремии "Золотой петух". Фотографии Синьхуа/Цзян Кэхун

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В Сямэне чествовали номинантов крупнейшей кинематографической премии Китая
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