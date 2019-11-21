Бывший владелец ПриватБанка уверен, что скоро вернет себе этот банк

В недавнем комментарии для Kyiv Post Коломойский утверждает:

"Международный валютный фонд знает, что ПриватБанк будет возвращен (мне) в ближайшее время".

Руководитель Офиса Президента, в свою очередь, заявил изданию, что Коломойский просто пытается привлечь к себе внимание, сообщает УП.

Напомним, правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка.

До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.

Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.

В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.

В Офисе президента Зеленского на встрече с послами стран "Большой семерки" заявили, что какими бы ни были судебные решения, оснований для возвращения Приватбанка бывшим акционерам нет.

Украинская власть на законодательном уровне может запретить возврат банков владельцам, такое условие выдвинул МВФ.